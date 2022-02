Capcom : MAJ des données softwares, et un Resident Evil Village qui approche les 6 millions Capcom : MAJ des données softwares, et un Resident Evil Village qui approche les 6 millions

Comme à chaque trimestre, Capcom nous donne une MAJ de ses ventes softwares avec pour rappel si besoin est encore que ne sont ici listés que les titres s'étant vendus à au moins 100.000 unités durant le dernier trimestre fiscal (donc cette fois de octobre à décembre 2021), et ayant sur le total dépassé le million.



On remarquera dans le lot que Resident Evil 7 continue d'assurer les choses sur la longueur en continuant de revendiquer sa place de plus gros succès de l'histoire de la saga (hors cumule de versions remastérisés, HD, etc), suivi par le remake du deuxième épisode pendant que Village continue de grimper doucement les marches.



SAGA RESIDENT EVIL :



- Resident Evil 7 : 10,6 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 2 Remake : 9,3 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 5 : 8,1 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 : 8,1 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Village : 5,7 millions (+ 900.000)

- Resident Evil 3 Remake : 4,9 millions (+ 300.000)

- Resident Evil Remake HD : 3,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 0 HD : 3,2 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations 2 : 2,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD (PS4/One) : 2,5 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 HD (PS4/One) : 2,4 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations HD : 2,2 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD (PC) : 1,8 million (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations Collection : 1,1 million (+ 100.000)



SAGA MONSTER HUNTER :



- Monster Hunter World (+ édition GOTY) : 17,8 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 8,8 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter Rise : 7,7 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 4,4 millions (+ 100.000)

- Monster Hunter Stories 2 : 1,4 million (+ 100.000)



AUTRES :



- Devil May Cry 5 : 4,8 millions (+ 100.000)

- Street Fighter V : 6,1 millions (+ 100.000)

- DMC : 2,6 millions (+ 100.000)

- Marvel VS Capcom Infinite : 1,8 million (+ 100.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 2,1 millions (+ 100.000)

- Okami HD : 1,8 million (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen (PS4/One) : 1,7 million (+ 100.000)

- Duck Tales Remastered : 1,5 million (+ 100.000)

- Phoenix Wright Trilogy : 1,4 million (+ 100.000)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3 : 1,3 million (+ 100.000)