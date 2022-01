My Hero Academia va revenir en Battle Royale My Hero Academia va revenir en Battle Royale

Bandai Namco continue de jouer la relative originalité du coté de ses prochaines adaptations de mangas/anime : alors qu'on attend d'en savoir plus sur le DBZ sauce multi asynchrone, voici maintenant My Hero Academia : Ultra Rumble qui n'est autre qu'un… Battle Royale.



Quelques visuels sous scans sont disponibles pour ce titre qui sera évidemment un F2P prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, jouable jusqu'à 24 mais encore sans date de sortie (une bêta fermée arrivera prochainement).