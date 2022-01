Babylon's Fall vient de passer GOLD

C'est au cours d'un nouveau Live Stream que Square Enix a confirmé le passage GOLD de, signifiant que quoi qu'il arrive, cette production PlatinumGames arrivera le 3 mars 2022 sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.L'éditeur en a profité pour indiquer que le titre bénéficierait d'un patch Day One encore en chantier, preuve que le terme « GOLD » ne signifie plus grand-chose, encore plus quand on sait qu'il s'agit d'un jeu à suivi avec la promesse de « mises à jour régulières » et de contenu neuf et gratuit sur la longueur, dont de nouveaux modes.