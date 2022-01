Jason Schreier : le nouveau projet de Ken Levine dans un ''développement infernal'' depuis 2014 Jason Schreier : le nouveau projet de Ken Levine dans un ''développement infernal'' depuis 2014

Il y a diverses rumeurs et leaks autour du prochain Bioshock dont la présentation aura probablement lieu cette année, mais on a commencé à oublier que Ken Levine, auteur de la franchise, préparait son propre titre du même genre au sein de Ghost Story Games, également sous la houlette de Take-Two Interactive. Des faits qui remontent à 2017. Et maintenant ?



Eh bien il faut passer par les nombreuses sources de Jason Schreier qui, pour débuter 2022, ne donnent pas des nouvelles rassurantes sur ce mystérieux projet. Loin de là même.



En résumé :



- Le titre est en fait en préparation depuis 2014 et aurait dû sortir fin 2017

- « Un développement infernal »

- Le titre a connu de nombreux changements et reboot dans son chantier



Est accusé par une quinzaine de développeurs Ken Levine, dont de nombreux talents sont reconnus, mais visiblement pas celui de manager, avec des méthodes brutales dans la communication, des changements d'humeur constants et l'impossibilité de dialoguer avec lui si une idée ne va pas dans sa direction. Belle ironie quand on sait que le créateur avait choisi de lui-même de lâcher Irrational Games dans le but de redémarrer à zéro avec une plus petite équipe, plus facile à gérer. Résultat, la moitié des têtes qui ont souhaité le rejoindre en 2014 ont finalement abandonné le studio.



L'une des causes, outre la personnalité de Levine, vient du fait que Take-Two a laissé beaucoup trop de liberté créative à un homme qui s'est senti pousser des ailes en terme d'ambition, là encore sans prendre en compte qu'une équipe réduite serait incapable de sortir à temps un projet de la même ampleur qu'un Bioshock, d'ailleurs se situant au sein d'une station spatiale avec trois factions, chacune pouvant devenir alliée ou ennemis (ou un peu des deux) selon vos choix. « Graphismes riches » et système de dialogues très construit et évoluant selon vos actions, c'était sympa sur le papier, moins pour une équipe de seulement 30 personnes confrontées à d'incessantes demandes de changement de la part du boss.



Seul bon coté : après les polémiques de crunch sur Bioshock Infinite, la carte blanche laissée par Take Two permet à l'équipe d'avancer tranquillement et quasiment personne ne se plaint de pression sur le temps de travail. Selon les estimations lâchées par les employés en lien avec Jason Schreier, il faudra encore 2 ans de chantier pour accoucher du projet. Si tout se passe bien.