Demon Slayer : les derniers persos DLC dévoilés

Le troisième et dernier DLC gratuit desera donc composé des démons Enmu ainsi que de Tamayo & Yushiro, ces deux derniers se jouant comme un seul et même personnages. La sortie aura lieu la semaine prochaine, finalisant le casting qui a accueilli entre temps Akaza, Rui, Yahaba et Susamaru.Aucun suivi supplémentaire n'a encore été annoncé et tout porte à croire que la prochaine fois que nous entendrons parler de cette série (du moins avec CC2), ce sera dans le cadre d'un évident deuxième épisode.