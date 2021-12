Sonic Frontiers se tease pour les Game Awards Sonic Frontiers se tease pour les Game Awards

L'heure semble être venue pour enfin nous dévoiler Sonic Frontiers, le nouveau gros projet 3D de la Sonic Team et ce pour deux points :



- Sans être encore officiel, le nom du jeu vient d'être enregistré par SEGA.

- Le compte Twitter officiel du hérisson bleu joue le teasing en appelant Geoff Keighley à lui laisser une petite place pour les Game Awards.



Pour rappel, selon les nombreuses rumeurs, ce nouvel épisode proposera un monde globalement ouvert où notre star partira à l'aventure en débloquant des compétences, tout en retrouvant des niveaux « old school » via des portails.