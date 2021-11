Au fait, Half Life 3 n'est pas en développement Au fait, Half Life 3 n'est pas en développement

Sans spoiler, la fin de Half Life : Alyx laisse entendre que les aventures de Gordon Freeman sont encore loin d'être terminé, laissant espoir à ceux qui attendant Half Life 3 depuis « seulement » 14 ans.



Mais en fait nan. Car selon le très informé Tyler McVicker du « Valve News Network », absolument rien de ce coté n'est en préparation chez Valve Software, aussi bien Half Life 3 que Half Life 2 : Episode 3 pour les naïfs qui y croient encore, et la raison est que le personnel lié au développement est consacré uniquement au fameux Steam Deck, sa plate-forme nomade dont les premières livraisons auront lieu en février 2022 si tout va bien.



Toujours selon les sources de McVicker, l'unique mention software actuel chez Valve vient d'un certain Citadel qui aurait justement pour but de promouvoir le « PC portatif » à venir.