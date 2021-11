Le MMO Marvel par la team DC Universe Online se confirme officiellement Le MMO Marvel par la team DC Universe Online se confirme officiellement

La rumeur était vraie, et cela fait même une confirmation supplémentaire pour le GeForce LEAK : un MMO Marvel par les créateurs de DC Universe Online est bien en préparation comme l'a confirmé Enad Global 7, maison-mère de Dimensional Ink Studios, et probablement conçu à partir des cendres du projet annulé en 2019 (voir concept-arts ci-dessous), de base par la studio DayBreak, que l'on appelé il y encore quelques années « Sony Online Entertainment » et donc autre responsable de DC Universe Online.



Pas la moindre information supplémentaire et vu les sous-entendus du rapport fait aux investisseurs, mieux vaut ne s'attendre à rien pour 2022 mais cela ajoute toujours un projet Marvel au média avec récemment Guardians of the Galaxy et à venir :



- Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac)

- Marvel's Wolverine (Insomniac)

- Marvel's Midnight Suns (Firaxis)