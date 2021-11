EA a refusé le chantier Star Wars Battlefront III EA a refusé le chantier Star Wars Battlefront III

Accueilli très froidement fin 2017 par son abus de micro-transactions et autres lootboxes, au point de générer une polémique telle que le principe a aujourd'hui quasiment disparu du média, Star Wars Battlefront II aura réussi à se rattraper au fil du temps sans que Electronic Arts continue de croire au potentiel commercial de la franchise.



Car selon les sources très informées de Tom Henderson, ici directement situées chez DICE, l'éditeur aurait tout simplement rejeté les plans pour un Battlefront III en estimant qu'avec les coûts de développement pour les plates-formes de nouvelle génération, il faudrait 20 % de ventes supplémentaires pour un troisième épisode. Et vous avez compris que EA n'y croit plus.



EA préférerait se concentrer sur le suivi de Battlefield 2042 (et mieux vaut tant il s'est fait démolir par la critique sur PC), mais aussi sur le prochain épisode qui arriverait en 2023.



On continuera d'entendre parler de Star Wars avec :



- Un nouveau projet chez Respawn (Jedi Fallen Order)

- Un nouveau projet chez EA Motive (Star Wars Squadrons)

- Une nouvelle extension pour Star Wars : The Old Republic en décembre

- Un projet chez Quantic Dream

- LEGO : La Saga Skywalker qui finira bien par sortir un jour

- Le remake PS5 de Star Wars : Knights of the Old Republic

- Un projet chez Ubisoft (Massive Entertainment)