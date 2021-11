Face à la tourmente, Activision préfère reporter la nouvelle carte de COD Warzone Face à la tourmente, Activision préfère reporter la nouvelle carte de COD Warzone

Chez Activision, le timing est décidément trop mauvais pour parler jeux et l'éditeur préfère pour l'heure reporter le lancement de la nouvelle carte de Call of Duty : Warzone, attendue de base pour le 2 décembre pour finalement atterrir le 9 du même mois, et 24h avant pour les possesseurs de Call of Duty : Vanguard.



Comme on vient de le dire, la raison vient de l'actuelle tourmente chez Activision Blizzard avec les accusations pleinement prouvées d'une culture du harcèlement qui explose depuis des années dans les différents studios, sans inquiéter le moins du monde Bobby Kotick dont les rapports attestent clairement de sa pleine conscience des faits, jusqu'à en couvrir une partie. Depuis, 1700 employés ont signé une pétition pour réclamer sa démission, jusqu'à mener à des réactions officielles de partenaires on ne peut plus important : Jim Ryan (PDG de PlayStation) a faire part de sa « profonde préoccupation » tandis que Phil Spencer (boss de Xbox) a déclaré que Microsoft « évaluait » actuellement les différents aspects de sa relation avec Activision.