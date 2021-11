Pragmata, nouvelle licence de Capcom, n'arrivera finalement qu'en 2023

Desur GameCube àsur PlayStation 3 en passant parsur 3DS ou encoresur PSP, Capcom a disons le chic pour avoir souvent un titre annoncé trop vite en début de carrière d'une machine avant de balancer le projet à la poubelle.On ne dit pas forcément qu'il en sera de même pour le mystérieux, mais on a appris à se méfier et après plus d'un an de total silence, l'éditeur nous annonce déjà un premier report : le titre ne sortira pas l'année prochaine mais finalement en 2023, promettant néanmoins que ça bosse dur pour nous offrir « une aventure inoubliable » dont le seul ajout pour la base de données est un artwork à découvrir un peu plus bas.Allez, on va essayer d'y croire.