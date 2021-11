Outre une suite pour Like a Dragon, le studio Yakuza travaille sur une nouvelle licence Outre une suite pour Like a Dragon, le studio Yakuza travaille sur une nouvelle licence

S'adressant à Famitsu, l'actuel directement du studio Yakuza a indiqué travailler sur un titre encore non annoncé qui se situerait en dehors des franchises Yakuza et Judgment. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2018 pour l'oublie Fist of the North Star : Lost Paradise, et avant cela, il faut remonter à 2012 avec Binary Domain.



Allez faîtes-nous un City Hunter et…



Bref, à part cela :



- Yakuza 8 ou quel que soit son nom est en développement se déroulera plusieurs années après Like a Dragon et mettra toujours en scène Ichiban Kasuga.

- RAS en revanche du coté de Judgment bien que la série continue d'avoir tout l'amour possible de son producteur, mais on rappelle que des rumeurs évoquaient un possible arrêt de la série suite au mécontentement de SEGA de ne pouvoir sortir la licence sur PC (faute d'un accord avec l'agence de l'acteur Takuya Kimura).