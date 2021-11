Fallout 76 a attiré du monde en 3 ans

Le dimanche 14 novembre va marquer les 3 ans de, titre au début de carrière pour le mois risible (mêmes'en sortait limite mieux, c'est dire) mais qui aura réussi à attirer la curiosité de bien du monde sur la longueur : Bethesda revendique que plus de 11 millions de joueurs ont rejoint l'aventure.Alors oui, on parle bien de 11 millions s'étant connectés au moins une fois, et ce n'était pas difficile de gonfler artificiellement la communauté avec sa proposition dans le PS Now, le Game Pass, sans parler de périodes d'essai, mais ne cachons pas non plus les gros efforts de Bethesda pour sauver les meubles au fil du temps afin de livrer une expérience qui, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ses débuts en terme de contenu, de possibilités et d'options.Ah et en passant, le PDG (Todd, tu connais ?) a signalé que la série TV en partenariat avec Amazon progressait bien. Et c'est tout.