Capcom : vers un portage du tout premier Monster Hunter (version G) sur Steam ? Capcom : vers un portage du tout premier Monster Hunter (version G) sur Steam ?

Possible bourde qui ne serait pas si surprenante que cela en analysant bien : la page japonaise du tout premier Monster Hunter (ou plus précisément sa version G) a été mise à jour avec l'ajout d'une mention Steam, en plus des existantes sur PlayStation 2 et Wii.



Une vieillerie de plus de 15 ans qui n'aurait plus trop sa place à notre époque, mais qui pourrait bien faire partie d'un plan de la part de Capcom pour se faire un billet sur PC : on rappelle que l'affaire du GeForce LEAK a également fait mention d'un portage Steam de Monster Hunter 2nd G...



Et puis quand on sait que hors Asie, c'est le PC qui a pris le plus gros ratio des ventes de Monster Hunter World, que l'éditeur lui a offert le portage de Monster Hunter Stories 2 (indisponible sur PlayStation et Xbox), même chose pour Monster Hunter Rise dans deux mois, et enfin que Capcom considère que le PC représentera la moitié de ses ventes dans les deux années à venir…



Pourquoi pas donc…

Pour s'offrir une dose de culture disons.