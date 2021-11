New Mass Effect : un simple artwork pour le N7 Day New Mass Effect : un simple artwork pour le N7 Day

Hier, c'était le « N7 Day » mais malheureusement, Bioware n'est pas encore prêt à nous en dévoiler davantage sur le prochain épisode de la saga Mass Effect, déjà qu'on attend encore des nouvelles de Dragon Age 4 et la moindre fenêtre de sortie, mais a tout de même souhaité marquer le coup avec une nouvelle illustration à découvrir ci-dessous.



Parti comme c'est, on est prêt à jouer le pessimisme en se disant que les prochaines nouvelles arriveront (peut-être) le 7 novembre 2022, et on retournera en attendant squatter la Mass Effect Edition Légendaire en se disant d'ailleurs qu'elle ne devrait plus tarder à débarquer dans l'EA Play (et donc le Game Pass). Normalement.