Obsidian : des informations sur le petit projet expérimental de Josh Sawyer (Pillars of Eternity) Obsidian : des informations sur le petit projet expérimental de Josh Sawyer (Pillars of Eternity)

Après deux Pillars of Eternity, le réalisateur Josh Sawyer chez Obsidian avait annoncé vouloir travailler sur un petit projet pendant que le reste du studio était occupé sur Avowed, The Outer Worlds 2 et accessoirement Grounded.



Et Jeff Grubb a justement quelques informations :



- Se concentrera sur un gameplay expérimental et les interactions

- Développé par une petite équipe

- Cadre européen du XVIe siècle

- Prévu pour n'avoir aucun combat

- Sorte de « RPG à enquête » donc, où vous incarnerez un détective devant déterminer les causes et le coupable d'un meurtre en construisant un dossier.

- Josh souhaite quelque chose de très libre même dans la finalité d'une quête : si vous accusez le ou les mauvaises personnes, le jeu continue et vous verrez les conséquences.



La sortie serait prévue pour 2022, logiquement sur PC et Xbox Series.