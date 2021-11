Activision confirme que Overwatch 2 et Diablo IV prendront encore plus de temps que prévu Activision confirme que Overwatch 2 et Diablo IV prendront encore plus de temps que prévu

Officiellement, ni Overwatch 2 ni Diablo IV n'avait encore de date de sortie, mais quoi qu'espérait Activision, l'éditeur fait savoir que les deux gros projets de Blizzard vont réclamer davantage de temps que prévu et sont donc d'une certaine façon « reportés », ou en tout cas « sortiront à une date plus tardive » que ce qui était espéré en interne.



Autant dire qu'il faudra prendre son mal en patience et si les fans de Diablo peuvent depuis peu occuper leurs temps avec le remaster/remake du deuxième épisode, il en est tout autre coté Overwatch vu que le premier jeu n'a eu aucune MAJ majeure depuis des plombes, et que sa suite était souhaitée pour 2022. On se souvient d'ailleurs que l'insider Metro_OW avait justement sous-entendu l'été dernier que le chantier n'avançait pas assez vite et qu'un lancement en 2023 (au mieux) était à envisager.