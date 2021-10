Tomb Raider : des promos, des portages Switch, et une nouvelle série d'animation Netflix

Toujours dans le cadre des 25 ans de la franchiseet en attendant l'annonce d'un vrai nouveau projet (peut-être, qui sait), Crystal Dynamics a annoncé que la série avait dépassé les 85 millions de ventes, et compte bien booster ce chiffre avec une large vague de promotions sur les différents épisodes et DLC sur PC et consoles PlayStation/Xbox.En deuxième point, apprenez que les deux sympathiques spin-offetarriveront tous deux sur Switch l'année prochaine, portés par le studio Feral Interactive qui comme d'autres s'est fait une spécialité pour transférer des titres sur la console de Nintendo (dont).Enfin, on nous annonce une nouvelle série d'animation en exclusivité sur Netflix par la boîte derrière l'adaptation de, pour un scénario qui se situera après les événements de la trilogie reboot. Une manière de faire lien avec l'avenir de la saga en JV ?