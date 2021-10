God of War : la version PC est entre les mains des canadiens de Jetpack Interactive

Même si le studio Nixxes (racheté en juillet dernier) sera la base des futurs portages PlayStation sur PC, le timing n'était pas encore bon pour celui dequi a probablement débuté avant cela, et Sony déclare donc que la transition est effectuée par les canadiens de Jetpack Interactive, néanmoins sous la supervision de la team Santa Monica.Jetpack Interactive qui est d'ailleurs un peu habitué à ce type de taf, notamment avec Electronic Arts pour les, ou encore coté Bandai Namco pour la version PC deLes enquêteurs se sont alors permis de plus se renseigner pour découvrir que, étrangement, l'un des programmeurs de Jetpack Interactive travaillait suret il est impossible d'estimer pour le moment si Sony a réclamé quelques renforts pour les versions PlayStation 5 ou PlayStation 4, ou s'il y a déjà des plans pour le PC (ça arrivera un jour ou l'autre, on le sait maintenant).La version PC dequi arrivera le 14 janvier 2022 avec du full 4K et un frame-rate débloqué, pendant que len'a pas de fenêtre de sortie autre que « l'année prochaine ».