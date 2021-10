[Rumeur] VGC : Ubisoft aurait donné son feu vert pour le (vrai) retour de Splinter Cell [Rumeur] VGC : Ubisoft aurait donné son feu vert pour le (vrai) retour de Splinter Cell

Le miracle pourrait avoir lieu du coté de chez Ubisoft : selon des sources de VGC, apparemment proches du dossier, l'éditeur aurait enfin donné son feu vert pour le développement d'un « vrai » Splinter Cell après plus d'une décennie d'absence en dehors de featuring dans d'autres titres, et des projets VR comme mobile.



Peu d'informations pour l'heure hormis que :



- Le titre aborde sa première phase de production.

- Ce ne serait pas la Team Montréal aux commandes.

- L'annonce pourrait tomber l'année prochaine.



On croise donc les doigts pour un retour en forme de Sam Fisher.