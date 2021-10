It Takes Two atteint les 3 millions de ventes

Josef Fares et son équipe sont clairement sur une pente ascendante dans le milieu du AA. Après undéjà sympathique, le studio a pris un envol commercial (aidé par la branche EA Origins) avecjusqu'à arriver versqui était déjà le plus gros succès critique, et qui devrait bientôt être le plus grand succès de Fares.Car quelques mois après avoir annoncé les 2 millions de ventes, Hazelight Studios fait savoir au peuple que son dernier bébé tourne maintenant à 3 millions (en 7 mois). Une performance sur la durée amplement supérieure à celle dequi n'a plus que 500.000 unités d'avance avant de se faire devancer par les aventures de May et Cody.