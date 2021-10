Codemasters : la team DiRT 5 prépare le jeu ''le plus ambitieux et important'' de l'éditeur

Désormais entre les mains d'Electronic Arts et plus précisément de la branche EA Sports, Codemasters a annoncé via une offre d'emploi préparer son jeu « le plus ambitieux et important » depuis plus d'une décennie, et c'est apparemment le studio Codemasters Cheshire qui s'en chargera, eux qui viennent des décombres d'Evolution Studios () et qui ont livré il y a un an le sympathiqueIl n'y a pas grand-chose d'étonnant à parler du titre le plus ambitieux à ce jour car contrairement au précité, on se dirige sans surprise aucune vers une production exclusivement New Gen, et on croise les doigts pour une suite spirituelle decapable de nous en mettre plein la vue, Sony n'ayant jamais daigné relaisser une chance à la série après l'échec commercial du troisième épisode.