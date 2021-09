Coté infos, Dead Space Remake ne refera plus parler de lui avant l'année prochaine

Selon quelques insiders, Electronic Arts aurait déjà une « vraie » bande-annonce dedans ses cartons et si on espérait l'avoir à la GamesCom (mais non) puis au PlayStation Showcase (non plus) et en dernier espoir pour les Game Awards de décembre, autant que vous sachiez de suite qu'il n'en sera rien.EA Motive vient d'indiquer via Reddit que plus rien ne sera lâché sur le sujet avant 2022, au point que l'on peut désormais se dire que le retour se fera probablement pour l'EA Play Live de l'E3 2022. Patience.En attente, l'équipe a réagi à certaines critiques comme l'aspect un peu trop propre du rendu relativement in-game (c'était un très vieux build), expliquant que tout ce qu'on a vu était une version peu avancée et que la version finale ne ressemblera pas à ça, autant dans l'esthétique, l'ambiance du vaisseau Ishimura que l'aspect du costume d'Isaac.2022 qui devrait également être l'année du lancement (PC, PlayStation 5 et Xbox Series) pour ce remake « fidèle à la source » mais néanmoins clairement amélioré avec les points ci-dessous déjà évoqués :- L'histoire sera enrichie avec de nouveaux éléments- Le lore sera davantage exploité avec des liens par rapport à des éléments des autres épisodes mais aussi les différents livres- Le doubleur Gunner Wright sera de retour avec davantage de texte sans en faire trop : non, Issac ne va pas se mettre à blablater tout seul dans le noir à longueur de temps- Comme annoncé précédemment, l'exploration de l'USG Ishimura se fera désormais sans la moindre transition ou temps de chargement- Les passages en zéro-g seront complètement repensés- Les armes non tranchantes regagneront en intérêt par la possibilité d'arracher la chair