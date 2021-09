Gotham Knights accueille son Key Art en attendant la présentation de la DC Fandome Gotham Knights accueille son Key Art en attendant la présentation de la DC Fandome

En attendant mieux, et c'est daté, Gotham Knights a droit à son Key Art qui sauf modification des plans servira donc pour la future jaquette de cet « action-RPG en monde ouvert à la troisième personne », et accessoirement très orienté dans la coopération.



Le plus important, c'est que ce nouveau bébé de Warner Montréal aura droit à se deuxième présentation le 16 octobre durant la DC Fandome avec même une heure précise : 19h00. N'oubliez pas que c'est lors de ce même event que le Suicide Squad de Rocksteady aura droit à davantage que son premier trailer cinématique.