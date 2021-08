Outriders n'est pas une si excellente affaire aux yeux de People Can Fly Outriders n'est pas une si excellente affaire aux yeux de People Can Fly

Petite surprise du printemps, car il faut dire qu'on n'en attendait pas grand-chose, Outriders semblait bien partie pour être un beau succès commercial tant Square Enix s'était félicité des ventes du lancement, sans non plus livrer de détails autre que le fait que 3,5 millions de joueurs s'étaient lancés dans l'aventure, ce qui ne veut pas dire grand-chose avec une proposition Day One dans le Game Pass.



Mais devant l'envie pour ce même Square Enix de faire de cette série une franchise forte pour l'avenir, le développeur People Can Fly livre un autre son de cloche via un communiqué où le PDG ne cache pas une certaine déception. Pour comprendre, il faut savoir que le studio a bien évidemment été payé pour son travail mais aurait pu éventuellement recevoir un joli bonus en royalties si le titre avait su atteindre un certain seuil de ventes pour couvrir la totalité des frais (production et marketing).



Et arrivé à la fin du printemps (donc à la date arrêtée du 30 juin), aucun paiement supplémentaire de la part de Square Enix, ce qui signifie donc que le titre n'a pas autant réussi son coup que prévu, bien que le studio estime déjà les ventes entre 2 et 3 millions.



Mais le studio veut garder la tête haute et retourne se consacrer à 4 points qui forgeront son avenir proche :



- L'envie de pousser davantage la série Outriders

- Le « Project Gemini » de nouveau avec Square Enix

- Le « Project Dagger » avec Take-Two

- Une envie de se lancer (comme d'autres) dans l'auto-édition