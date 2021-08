La date de Diablo II Resurrected maintenue, pendant que Diablo Immortal s'enfuit en 2022

Si le lancement deest maintenu pour le 23 septembre sur tous les supports, et quecontinue tranquillement son chantier sans pour autant que Blizzard n'ose émettre la moindre fenêtre de sortie, un certainest désormais assuré de ne pas arriver dans les temps, lui qui fut annoncé il y a déjà 3 ans sous les houées numériques avec un taux dramatique de dislikes pour le trailer d'annonce.Voulant bien faire les choses et donc s'attardant sur les retours de l'Alpha fermée, les développeurs préfèrent éviter une sortie en fin d'année mais plutôt « le premier semestre 2022 » afin d'inclure par exemple la compatibilité des manettes et surtout le contenu à haut level, aussi bien pour le PVE que le PVP, avec dans le cas davantage de bonus à aller chercher mais aussi des raids jusqu'à huit joueurs, et dans le second un meilleur équilibrage et là encore davantage de gains pour l'arène de combat.Enfin, toujours chez Blizzard, on n'oubliera pasqui a récemment passé un nouveau cap dans son chantier mais là encore, aucune date de sortie à l'horizon.