PS Now : les trois nouveaux titres d'août

Sony dévoile la liste des nouveautés du PlayStation Now pour le mois d'août, et c'est dès demain que nous aurons droit à trois titres dont aucun n'est inconnu du public un minimum renseigné : le très populaire NieR Automata (6 millions de ventes), le jeu d'action Ghostrunner ainsi que le fameux Undertale qui nous rappelle à chaque fois qu'il n'a jamais bénéficié de traduction FR (officielle).



Notons que NieR Automata restera sur le service jusqu'au 1er novembre et vu qu'on parle uniquement de titres PS4, tous pourront être téléchargés sur supports Sony en plus du cloud-gaming (également PC).