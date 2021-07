Charts Japon : nouveau boost pour la New Gen

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 25 juillet 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On passera rapidement sur le classement software qui continue de prouver que nous sommes au pays de Nintendo, avec d'ailleurs une belle performance dequi en incluant une part néanmoins inconnue du dématérialisé, a tout de même de grandes chances de dépasser les ventes de la version Wii sur la longueur (environ 350.000).Mais c'est du coté du hardware qu'on trouve du plus intéressant avec un nouveau boost de la « Next Gen » par du réa-stock, permettant à la PlayStation 5 de revenir côtoyer les 20.000 et donc enfin d'amorcer sa dernière ligne droite vers son premier million. Il ne faudra pas non plus ignorer la Xbox Series qui certes ne se situe pas du tout à la même portée mais qui depuis quelques semaines fait des scores de plus en plus intéressants (merci la promo des influenceurs locaux), surtout quand on se souvient que la Xbox One tournait déjà à quelques pauvres centaines d'unités au même stade de sa carrière. Si le rythme est maintenu, la dernière de Microsoft pourrait donc dépasser le LTD de la One (un peu plus de 100.000) en seulement 1 an. Pour l'honneur.