Mortal Kombat 11 dépasse les 12 millions de ventes Mortal Kombat 11 dépasse les 12 millions de ventes

Alors qu'on attend désormais des nouvelles de la prochaine production de NetherRealm qui peut être aussi bien un Injustice 3 qu'une production Marvel (selon les rumeurs, attention), l'heure est pour Warner Bros de faire un point sur la situation de Mortal Kombat 11, lui qui a récemment achevé son suivi.



Et c'est donc 12 millions de ventes pour cet épisode, donc très prochainement le statut de plus gros succès de l'histoire de la franchise, elle-même ayant dépassé les 73 millions depuis ses débuts il y a bientôt 30 ans.



C'est aussi du coup le plus grand succès dans le domaine de la baston sur la précédente génération de consoles (même s'il est devenu cross-gen entre temps), devant ses rivaux japonais que son Street Fighter V, Tekken 7 pour encore Dragon Ball FighterZ, et on laisse ouvert l'éternel débat autour du genre premier de Super Smash Bros Ultimate : car si on le considère dans la même catégorie, c'est l'indéniable patron avec (selon les estimations) près de 25 millions de ventes.