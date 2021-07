[Rumeur] Vers une bêta de Gran Turismo 7 [Rumeur] Vers une bêta de Gran Turismo 7

Analysant toutes les choses possibles et imaginables autour de la franchise de Polyphony Digital, le site GTPlanet a découvert la présence d'une MAJ cachée sur le site officiel « PlayStation Experience », où part un véritable jeu de recherche pour retrouver… une bêta du prochain Gran Turismo, tout simplement. Et on parle bien de Gran Turismo 7 puisque l'affichage est bien lié à la version PlayStation 5, avec déjà des codes d'accès en place mais qui évidemment ne fonctionnent pas, tout cela servant de test interne pour Sony.



De quoi entrevoir une annonce à ce sujet, qui ne serait pas surprenante vu que Gran Turismo Sport avait également eu droit à une bêta avant sa sortie, et reste à savoir quand cette version d'essai se positionnera, le titre étant désormais attendu pour un vague 2022 sur PlayStation 5 mais aussi PlayStation 4.