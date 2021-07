Chez Respawn, seulement ''1 ou 2 employés'' travaillent encore sur la licence Titanfall Chez Respawn, seulement ''1 ou 2 employés'' travaillent encore sur la licence Titanfall

Il y a quelques jours, on vous évoquait une certaine affaire de hack sur Apex Legends de la part d'une communauté voulant faire passer un message à Electronic Arts sur le fait que Titanfall premier du nom était dans un état déplorable sur PC, ne fonctionnant pas la plupart du temps alors qu'il était toujours en vente (en plus d'une version Steam entre temps, qui n'a même pas cherché à corriger les problèmes).



La situation autour de Apex Legends s'est très vite résolue et Respawn a de son coté annoncé mettre en place des correctifs pour corriger les problèmes de Titanfall pourtant en cours depuis plusieurs années.



Une bonne chose mais ça va prendre du temps car sans utiliser de langue de bois, le coordinateur communautaire de Respawn a déclaré ouvertement qu'en mettant de coté le prochain chantier Star Wars, la quasi-totalité des membres restants du studio sont aujourd'hui sur Apex Legends, tandis que tout ce qui concerne Titanfall ne réclame actuellement… que 1 ou 2 employés. Voilà voilà…



Donc autant dire que les correctifs en question vont prendre du temps, et on a désormais très bien compris un autre message : ce n'est pas demain la veille que nous entendrons parler d'un Titanfall 3.