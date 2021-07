Toujours non dévoilé, le prochain Call of Duty prépare son alpha sur PlayStation 5 Toujours non dévoilé, le prochain Call of Duty prépare son alpha sur PlayStation 5

Activision va t-il, comme en 2020, attendre la toute fin du mois d'août pour enfin démarrer la communication de son prochain Call of Duty ? Un choix qui n'a aucunement impacté le dernier cru (Black Ops : Cold War est un succès) mais quoi qu'il arrive, les choses commencent à se mettre en place avec la découverte de fichiers secrets déjà au cœur du PlayStation Store : une alpha multi en version PlayStation 5 (nom de code « Splitstream ») pesant précisément 35,32Go.



Bon déjà si une alpha a lieu coté Sony, c'est qu'on sait où se situe le partenariat marketing (comme chaque année depuis un bon moment) tandis que le nom de code fait directement lien avec les insistantes rumeurs qui se résument comme tel :



- Call of Duty : Vanguard en nom définitif

- Développé par Sledghammer Games

- Toujours PC et en cross-gen coté PlayStation et Xbox

- Lancement prévu en novembre

- Mode campagne, multi et zombies

- Cadre WW2 dans une version alternative (on parle des années 50)

- Gros focus autour de Warzone avec une MAJ majeure, également en novembre