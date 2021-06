Bokeh Game Studio affiche 25 employés, dont la recrue Kazunobu Sato (Siren, Puppeteer...)

La mise à mort de Sony Japan Studio dans sa forme première à précipiter au préalable de nombreux talents, dont celui de Keiichiro Toyoma, en ayant profité pour créer il y a déjà un an sa propre boîte : « Bokeh Game Studio ».Si l'on revient sur cela, c'est parce que le développeur déclare aujourd'hui avoir 25 employés à son actif, continuant d'ailleurs de recruter au fil du temps et comptant désormais dans ses rangs Kazunobu Sato, autre ancien de Japan Studio puisque directeur technique de la franchisemais aussi parmi les têtes du très sympa mais méconnuLa vidéo (uniquement en anglais) continue de dresser des indices sur le premier projet du studio qui sera sous le thème horrifique mais dans un apparent genre action/aventure avec suffisamment d'extraits de motion-capture pour comprendre l'importance des combats aussi bien au corps-à-corps qu'avec des armes à feu, les opposants incluant aussi bien des humains que des créatures diverses.Le but affiché par Toyoma reste le même : perturber le joueur en lui imposant des choix particuliers, impliquant notamment des sacrifices s'il souhaite progresser. C'est malheureusement tout ce que l'on en retiendra pour le moment, avec pour rappel quelques concept-arts autour du projet.