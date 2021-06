It Takes Two dépasse déjà les 2 millions

Electronic Arts peut se féliciter d'avoir accordé une pleine confiance envers Josef Fares et son équipe :vient déjà de dépasser les 2 millions de ventes, donc en seulement 2 mois et demi sur le marché.Une performance qui dépasse de loin celle dedu même studio, qui aura mis 4 mois et demi pour atteindre le palier, et qui a d'ailleurs terminé sa carrière autour des 3,5 millions avec le temps.