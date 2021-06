Kingdom Come : Deliverance arrive sur Switch

Indéniable réussite du RPG occidental sur l'ancienne génération, attirant d'ailleurs plus de 3 millions de joueurs, l'excellentdont on aimerait bien une suite va faire un retour inattendu puisque tout juste annoncé sur Switch via « Prime Matter », nouveau label de publication de Koch Media (eux même appartenant à THQ Nordic qui a racheté Warhorse).Bref, c'est très sympa mais on attend quand même de voir le résultat tant les versions PC/PS4/One furent très problématiques (pour rester poli) niveau optimisation à la sortie.On vous remet d'ailleurs l'ancien trailer, faute d'en avoir un pour l'hybride de Nintendo.