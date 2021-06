[LEAK] Battlefield 2021 : premiers screens et key art avant la première bande-annonce [LEAK] Battlefield 2021 : premiers screens et key art avant la première bande-annonce

C'est dans deux heures au moment où l'on écrit ces lignes (donc à 16h00) que Electronic Arts et DICE dévoileront enfin le prochain chapitre de la franchise Battlefield et il n'y aura visiblement pas besoin d'attendre jusque là pour en avoir un premier aperçu : le key art ainsi que de premiers visuels viennent (selon ResetEra) d'être diffusés sur Origin avant d'être retirés en urgence.



Trop tard, et on vous laisse jeter un œil à tout cela avant le premier trailer.



UPDATE



- Sortirait le 15 octobre.

- Se nommerait Battlefield 2042

- Conflit entre les USA et la Russie

- 7 maps, jouables jusqu'à 128