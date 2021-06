Ratchet & Clank : Rift Apart aura bien trois modes de configurations techniques

Comme bien d'autres jeux de notre époque, en fait depuis l'arrivée de modèle X/Pro sur la précédente génération,bénéficiera de base de trois modes de configuration graphique, ou plutôt un seul : les deux autres étant fournis avec la MAJ Day One.Donc celui de base sera le 30FPS avec Ray Tracing et une résolution à son meilleure, tandis que vous pourrez opter si vous le souhaitez pour du 60FPS avec là encore une résolution de haut level, mais sans le Ray Tracing. Enfin, libre à vous d'opter pour le combo 60FPS + RT, mais avec d'évidentes concessions sur la résolution et divers détails non spécifiés.Le titre sortira en fin de semaine sur PlayStation 5, et notre test sera disponible d'ici-là.