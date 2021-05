Axiom Verge 2 se prend un autre report

Il était censé arriver au plus tard dans les prochains jours mais l'absence de nouvelles depuis mars a conduit à l'inéluctable :(qu'on attendait déjà en 2020) n'arrivera pas pour ce premier semestre 2021 mais pour cet été dans le meilleur des cas, Thomas Happ estimant désormais en large fourchette un lancement entre début juillet et la fin du mois de septembre.Thomas Happ qui ne souhaite même pas s'attarder sur les raisons de ce nouveau report, expliquant juste que ce bonus de temps lui permettra de rendre une meilleure expérience sans avoir à se tuer à la tâche, et que les fans de MetroidVania prennent leur mal en patience pour découvrir cette suite sur PC (via l'EGS) et Switch.