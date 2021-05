Watch Dogs Legion : enfin le 60FPS (PS5 / SX) Watch Dogs Legion : enfin le 60FPS (PS5 / SX)

Ubisoft nous annonce que c'est le 1er juin que sortira la MAJ 4.5 de Watch Dogs Legion avec une nouvelle fournée de choses à faire pour le mode Tactical Op, un nouvel agent mais aussi et surtout deux nouvelles options attendues.



La première, c'est tout simplement le cross-play même s'il sera limité entre joueurs d'une même famille de consoles (donc PS5/PS4 d'un coté, et Xbox One/Xbox Series de l'autre) tandis que la deuxième est tout simplement un mode performance qui offrira enfin le mode 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series, ce qui devrait donc désactiver le Ray Tracing dans ce type de configuration.



Tout cela sera gratuit, contrairement à ce qui nous attend début juillet avec du contenu lié au Season Pass : une vraie extension scénarisée et les persos jouables Aiden Pearce (Watch Dogs) et Wrench (Watch Dogs 2).