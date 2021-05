L'avenir de Warner Bros Interactive retourne dans le flou face aux nouvelles de AT&T L'avenir de Warner Bros Interactive retourne dans le flou face aux nouvelles de AT&T

« Faut savoir » serait-on tenté de dire. Car si tout le monde était au courant des problèmes financiers du géant AT&T, des bruits de couloirs (d'ailleurs vérifiés) ont fait état d'une possible revente de Warner Bros Interactive et donc de tous les studios affiliés, allant de NetherRealm à Traveler's en passant par Rocksteady ou encore Avalanche Software.



Par l'odeur alléché, quelques grands noms comme Microsoft, Take-Two et Electronic Arts s'étaient pointés à la table des négociations avant que AT&T ne fasse marche arrière en préférant garder sa boîte JV au chaud… en tout cas jusqu'à la nuit dernière où de grands changements ont eu lieu.



Car en premier lieu, nous apprenons que AT&T a organisé la fusion de sa branche WarnerMedia avec Discovery (HBO, CNN…), permettant à AT&T d'empocher 43 milliards de dollars tandis que Discovery va sérieusement grimper en puissance pour se faire une place sur un marché actuellement dominé par Netflix, Amazon Prime et Disney+.



Reste donc à nouveau le cas de Warner Bros Interactive (le JV en somme) et alors que Jason Kilar (PDG de WarnerMedia) s'apprête à faire ses valises, ce qui lui permet de ne rien dire sur les plans à venir, l'un des porte-paroles de la boîte a confirmé qu'une « partie » de la branche JV restera chez AT&T et l'autre devrait se retrouver chez Discovery, ce qui dans les deux cas n'est aucunement rassurant : AT&T est de moins en moins enclins à vouloir proposer du contenu brut (ayant aujourd'hui d'autres domaines d'activités) tandis que Discovery… n'a jamais été en lien avec ce média.



Tout est donc de nouveau possible pour une future revente au plus intéressé (tant qu'il a du pognon) et reste que pour l'heure, officiellement, les chantiers en cours sont maintenus, incluant Suicide Squad, Gotham Knights ou encore L'Héritage de Poudlard.