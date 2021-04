FFVII The First Soldier prend RDV le 7 mai

Vous l'avez peut-être oublié maisdoit accueillir cette année un certain spin-off sur mobile, baptiséet étant surtout un pur Battle Royale qui prendra place trois décennies avant l'histoire principale.Donc pour les intéressés, Square Enix signale qu'une présentation Live aura lieu le 7 mai à 13h00, avec peut-être des précisions sur la date de sortie et au cas où l'assurance d'avoir également de nouvelles informations survu qu'il reste visiblement des choses à dire.Enfin, on rappellera au cas où qu'unest aussi dans les cartons pour une sortie prévue en 2022, également sur mobile, et on parlera là d'une sorte de réadaptation du remake mais dans une formule old-school. Tout un concept.