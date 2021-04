Konami redépose (au Japon) les marques Castlevania et Metal Gear Rising Konami redépose (au Japon) les marques Castlevania et Metal Gear Rising

Une petite brève pour vous signaler que Konami a de nouveau déposé les marques Castlevania et Metal Gear Rising, plus précisément le 6 avril avant que l'information ne soit rendue public aujourd'hui même.



Vu la situation de l'éditeur, on ignore si quelque chose se cache derrière tout cela, les deux marques ayant comme point commun la dernière fois qu'on a véritablement pu entendre parler d'elles : Metal Gear Rising : Revengeance est sorti en 2014 dans sa version PC (un an après les consoles), soit la même année que Castlevania : Lords of Shadow 2, dernière entrée de la franchise.