Microids donne (enfin) des précisions pour sa nouvelle adaptation des Schtroumpfs

Il faut remonter en mai 2020 pour l'annonce d'une nouvelle adaptation de l'univers deschez Microids et les choses se précisent un peu aujourd'hui pour celui qui est nommé: ça sortira à la fin d'année (PC, PS4, One, Switch) et ce sera un platformer/aventure 3D, ce qui restera dommage pour les fans de jolis 2D qui auront toujours le prochainpour ça.Rien de plus hormis un concept-art faute de mieux, et l'assurance que Microids a signé un accord avec les détenteurs de la licence pour proposer quatre autres jeux dans les 5 prochaines années. Évidemment, il peut y avoir du mobile dans le lot.