LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s'efface aussi du planning du printemps

Les chantiers chez Warner Bros Interactive ne se passent pas très bien (pandémie, tout ça) puisque l'on peut désormais dire que tous les projets commercialement porteurs de l'éditeur ont été reportés.Aprèset(rejoignanten 2022) puisqui passe du printemps à l'automne, c'est maintenantqui lui aussi n'arrivera plus dans les jours à venir mais on ne sait quand.C'est d'ailleurs le deuxième retard pour cette compilation qui couvrira les 9 principaux films de la saga, le titre étant de base prévu pour la fin d'année dernière, et sortira dans tous les cas sur l'intégralité des supports : PC, PS5, SX, Switch, PS4, One.