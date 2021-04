Summer Game Fest : ce sera sur 1 mois Summer Game Fest : ce sera sur 1 mois

C'était déjà sous-entendu et Geoff Keighley tient donc à nous confirmer pleinement que l'espèce de show « Summer Game Fest » rempilera pour un tour cette année, avec néanmoins un changement qui ne sera pas de refus : cette fois, le calendrier se tiendra sur un mois au lieu de quatre, ce qui sera une bien meilleure chose pour suivre les annonces contrairement à 2020 où une partie était complètement passé sous le radar.



Quelque chose de plus condensé également parce que la pandémie n'empêchera pas cette année la tenue d'un E3 dont on ignore encore l'ampleur (et même les représentants), mais dont les informations tomberont dans les jours/semaines à venir.



Geoff Keighley de son coté sera également maître de scène de la conférence d'ouverture GamesCom, comme l'année dernière, avec un RDV pris pour le 24 août.