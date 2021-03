Oddworld Soulstorm dévoile sa version boîte Oddworld Soulstorm dévoile sa version boîte

Si Oddworld Soulstorm est assuré de sortir le 6 avril prochain (et il était temps), d'ailleurs directement sur le PS Plus pour le grand plaisir des abonnés, Microids vient nous rappeler que la version boîte n'a pas été oubliée même s'il faudra sagement patienter jusqu'au 6 juillet prochain.



Au programme, une édition Day One mais aussi une jolie édition Collector avec divers goodies dont une statuette et un artbook de 160 pages signé Pix'n Love. Les visuels ci-dessous vous dévoilent tout cela, en ajoutant en bonus de précommande une OST et là encore un artbook, mais uniquement en dématérialisé.