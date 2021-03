Un deuxième Resident Evil Showcase au printemps

Nouveau point actualité pour la franchiseavec pour commencer une évocation du cas Stadia qui va non seulement accueillir(en GOLD Edition) dès le 1er avril, et directement offert aux abonnés Pro, mais on sait aussi que la plate-forme de Google aura droit son àen même temps que tous les autres supports, donc le 21 mai.En outre, Capcom nous annonce la tenue d'un deuxième « Resident Evil Showcase » après celui du 21 janvier et ce sera donc le 7 mai que l'on prend rendez-vous pour ce qui sera l'occasion de faire un dernier point complet sur le nouvel épisode (avec peut-être la démo dans la foulée, si elle n'est pas lâchée entre temps) mais aussi pourquoi pas sur le reboot ciné ainsi que les séries Netflix.On rappellera qu'un certainserait en développement exclusivement sur Switch, mais que selon les rumeurs, Capcom aurait l'intention d'attendre encore un peu avant d'en démarrer la communication.