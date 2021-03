Marvel's Avengers : Spider-Man va encore se faire attendre plusieurs mois

Grand absent du dernier show et même de la nouvelle feuille de route alors que son arrivée était initialement signée pour janvier/février 2021, le Spider-Man deva continuer de prendre son temps puisqu'un des développeurs de Crystal Dynamics vient d'annoncer qu'il faudra patienter « au-delà du début de l'été ».Donc pas pour juin on a compris, mais probablement d'ici septembre si du moins tout se passe bien, et peut-être pour correspondre à la communication autour du prochain film du MCU (prévu le 17 décembre 2021). On rappelle que contrairement à tous les autres personnages disponibles et à venir (dont Black Panther), l'araignée sera exclusive aux supports Sony, donc PlayStation 5 & PlayStation 4.