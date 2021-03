La version PC de NieR Automata retapée à l'occasion de sa sortie sur le Windows Store La version PC de NieR Automata retapée à l'occasion de sa sortie sur le Windows Store

NieR Automata est enfin disponible sur le Windows Store et d'ailleurs directement dans le Game Pass (c'est le cas sur Xbox depuis des mois, en passant) et si on aurait pu en rester là, c'est avant que des intéressés découvrent que cette version n'est pas exactement celle attendue, et dans le bon sens.



Il faut pour cela revenir deux ans en arrière, à l'époque du lancement sur PC mais sur Steam, pour un portage très critiqué par la communauté avec des problèmes d'interface, des bugs et de nombreux couacs sur les options de résolution, chose totalement ignorée par Square Enix par manque de temps ou d'effectifs, laissant les amateurs de mods faire le taf pour arranger les choses (ce qui n'est pas une première). Et donc quelle surprise quand les joueurs viennent de découvrir que la version Windows Store est expurgée de la majorité des problèmes, dont tous ceux liés à la résolution et au frame-rate, tout en étant garanti sans crashs (en tout cas pour le moment).



On ignore qui a mis la main à la patte pour rendre une copie plus présentable mais heureux seront donc ceux qui se lanceront enfin dans ce titre qui a récemment dépassé les 5,5 millions de ventes.