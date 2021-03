Dragon Ball Z Kakarot : quelques visuels de la deuxième extension (Mirai Trunks) Dragon Ball Z Kakarot : quelques visuels de la deuxième extension (Mirai Trunks)

C'est via le V-Jump que Bandai Namco apporte quelques visuels de la deuxième et dernière extension de Dragon Ball Z : Kakarot qui comme précédemment annoncé se chargera d'adapter l'OAV sur le futur dystopique de Mirai Trunks, permettant de découvrir que finalement, le Gohan adulte « manchot » sera bien de la partie.



Reste que niveau matière première, on risque tout de même d'être très limité sur ce DLC (l'OAV ne montre que 3 combats) mais qui sait si une surprise ne viendra pas assurer le contenu.